«Рубин» – «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 8-го тура РПЛ в Казани

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч «Рубин» – «Сочи» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ничья за 3.15.



«Довольно интересная встреча. В «Сочи» много футболистов из «Рубина», которые прекрасно знают эту команду, город, стадион. Думаю, сочинцы будут чувствовать себя довольно уверенно в этом матче.



«Рубин» серьёзно перестроился. Теперь это не команда Бердыева, которая играет строго от обороны. Сейчас «Рубин» демонстрирует свежий, довольно интересный футбол в атаку. Думаю, что «Рубин» не победит. «Сочи», получается, — это образец старого «Рубина», и вряд ли этот коллектив позволит много хозяевам поля. Поэтому я бы здесь ставил на ничью».



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