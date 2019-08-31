Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Главная / Ставки / Новости /

«Рубин» – «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 8-го тура РПЛ в Казани

«Рубин» – «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 8-го тура РПЛ в Казани
Ставки 0

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч «Рубин» – «Сочи» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: ничья за 3.15.

«Довольно интересная встреча. В «Сочи» много футболистов из «Рубина», которые прекрасно знают эту команду, город, стадион. Думаю, сочинцы будут чувствовать себя довольно уверенно в этом матче.

«Рубин» серьёзно перестроился. Теперь это не команда Бердыева, которая играет строго от обороны. Сейчас «Рубин» демонстрирует свежий, довольно интересный футбол в атаку. Думаю, что «Рубин» не победит. «Сочи», получается, — это образец старого «Рубина», и вряд ли этот коллектив позволит много хозяевам поля. Поэтому я бы здесь ставил на ничью».

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент