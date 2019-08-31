«Вест Хэм» — «Норвич»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Вест Хэм Юнайтед» — «Норвич Сити».



Ставка: обе забьют и ТБ «2,5» за 1.60, ничья за 4.00.



«Норвич» великолепен в атаке — совсем иная философия для новичка элитного дивизиона. Пукки — просто открытие этого сезона, и видно, что это качество, а не только кураж и везение. Но «Вест Хэм» дома с соседями по таблице играет очень ответственно. И домашние результаты «молотобойцев» в целом приемлемы. Поэтому в предстоящем матче я жду активной игры и уверен, что надо ставить на жёлтые карточки больше 5,5, на обе команды забьют; на верховой матч, больше 2,5; на ничью».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.