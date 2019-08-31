«Ахмат» — «Тамбов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Российской Премьер-Лиги

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Тамбов» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Ахмата» за 1.80.



«Ахмат» по уровню игры чуть-чуть сильнее. Но сейчас это очень нервная команда. Это всё исходит от тренера, потому что сейчас Рахимов тоже немножко без куража. Но «Тамбов» не готов побеждать. Да, играют они достаточно привлекательно, но с завершением у них проблемы. В Грозном тяжело играть, и хотя «Тамбов» — опытная команда, я не верю, что она готова к этому.



В этом матче для меня фаворит «Ахмат». Думаю, у них игра будет поставлена, им в этом матче уступать никак нельзя. Где-то уже появилась информация в СМИ, что, если Рахимов не выиграет, для него это может быть последний матч. Отношения с игроками у него хорошие, но не знаю, как там с руководством дела обстоят.



Не сказать, что «Тамбов» плохо играл в матче с «Динамо», но тут надо сказать, что «Динамо» играло безобразно. Это тоже вопрос психологии, игроки не могут раскрыть свой потенциал. «Тамбов» в этом смысле спокойнее, им нечего терять, никто от них не ждёт великих побед. Но всё-таки поездка в Грозный, на мой взгляд, станет тяжёлым испытанием для «Тамбова».



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