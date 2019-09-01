«Урал» — «Краснодар»: прогноз Александра Вишневского на матч 8-го тура РПЛ

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Урал» — «Краснодар».
Ставка: забьют обе команды за 1.70.
«У «Урала» виден огромный дисбаланс между домашними и выездными матчами. В гостях уральская команда выглядит удручающе жалко, зато дома «пчелы» показывает яркий футбол и много забивают. Да и пропускают тоже много.
«Краснодар», как показалось, потратил не слишком много сил в домашнем матче с «Олимпиакосом», после первого пропущенного мяча у краснодарцев опустились руки. А раз силы не растрачены и вина за греческий позор не заглажена, то «Краснодар» имеет возможность провести нормальный матч, а не такой ужасный, как оба с «Олимпиакосом». Так что, думаю, «Краснодар» наверняка поддержит традиционно высокую в матчах с участием «Урала» среднюю результативность. Тем более что в матчах чемпионата России обычно не выходит в стартовом составе маэстро Берг. Ставлю на то, что забьют обе команды».
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