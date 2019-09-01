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«Аталанта» — «Торино»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

«Аталанта» — «Торино»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии
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Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го тура Серии А сезона-2019/20 «Аталанта» — «Торино».

Ставка: ничья за 4.04.

«Аталанта» получила очень удачный жребий в Лиге чемпионов, я думаю, что это мотивирует команду. Бергамаски в первом туре сыграли хорошо, и вообще, у них какая-то несгибаемая команда.

«Торино» свою еврокампанию провалил – не вышел в группу Лиги Европы, хотя соперник был непростым в виде «Вулверхэмптона». Я думаю, что туринцы постараются реабилитироваться перед болельщиками.

Но так как игра будет довольно равная, учитывая формат команд и то, как они играют, я бы вообще поставил на ничью в этом матче».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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