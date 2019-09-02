Эксперты: шансы на уход Кононова из «Спартака» достигли исторического максимума

В восьмом туре РПЛ «Спартак» на своём поле встречался с «Зенитом» и уступил со счётом 0:1. До этого красно-белые дважды проиграли «Браге», вылетев из Лиги Европы ещё до группового этапа. В чемпионате РПЛ команда Олега Кононова располагается на шестой позиции, отставая от лидеров на три очка.



После вылета от «Браги» букмекеры предлагали поставить на отставку Кононова по ходу сезона-2019/20 с коэффициентом 3.55 (вероятность 26%). Обратный исход оценивался коэффициентом 1.25 (74%).



Сейчас смена наставника руководством красно-белых идёт за 2.10 (44%). В случае сохранения Олегом Георгиевичем своего поста сыграет ставка с коэффициентом 1.65 (56%). Таким образом, вероятность увольнения Кононова по ходу нынешнего сезона достигла исторического максимума, согласно котировкам экспертов.



Свой следующий матч «Спартак» проведёт дома 15-ого сентября. Красно-белые сойдутся с «Уралом» в рамках девятого тура РПЛ.



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