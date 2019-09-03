Симуляция Грилиша на 96-й минуте принесла англичанину £ 250 тыс.

Ян Леггат из Лестера выиграл £ 250 тыс. в игре Super 6 от телеканала Sky Sports. Британец угадал 6 результатов матчей разных лиг чемпионата Англии.

Развязка получилась драматичной. Для начала Леггату нужна была ничья 2:2 в матче между «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». На 89-й минуте игроку улыбнулась удача: в свои ворота мяч направил Курт Зума. Оставалось только дождаться окончания матча между «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой».



В этой игре Леггат поставил на победу «Кристал Пэласа» со счётом 1:0 и к 96-й минуте на табло горели именно эти цифры. Но в одной из своих последних атак клуб из Бирмингема смог отыграться. Грилиш после сольного прохода рухнул на входе в штрафную, мяч отскочил к Генри Лэнсбери, который направил его в ворота.



И тут на авансцену вышел арбитр встречи Кевин Френд. Он отменил гол, мотивировав своё решение тем, что зафиксировал симуляцию у Грилиша ещё до точного удара Лэнсбери. Арбитр показал Грилишу жёлтую карточку, а «Астон Вилла» в итоге проиграла. Этот исход принёс парню из Лестера крупную сумму!



Интересно, что помимо Леггата точно предсказали результаты всех 6 матчей ещё два участника игры, однако для таких случаев компания предлагает участникам назвать минуту «Золотого гола». Это минута, на которой будет забит самый быстрый мяч в шести матчах. Леггат назвал 6-ю минуту, и это число оказалось самым близким ко 2-й минуте, на которой Кевин де Брёйне поразил ворота «Брайтона».



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».