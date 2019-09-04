«Локомотив» – «Спартак»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Спартак».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.75.



«Матчи на старте сезона всегда отличаются непредсказуемостью. Вполне возможно, что команды будут играть в осторожный хоккей с акцентом на обороне. По ходу игры дружины могут менять тактику, но в целом будет осторожный хоккей и упорная борьба.



Думаю, что в этом сезоне «Локомотив» будет выглядеть сильнее, чем в прошлом. Мне кажется, он сможет составить конкуренцию ЦСКА и СКА. Ярославцы способны быть в тройке лучших команд Западной конференции. Думаю, что в игре «Локомотива» будут моменты из канадского хоккея, потому что главный тренер – канадец Крейг Мактавиш.



«Спартак» под руководством Олега Знарка будет играть в хоккей российского стиля, более комбинационный, команда будет идти вперед с помощью длинных передач за среднюю линию. Если она владеет шайбой, то будет стараться разыгрывать комбинации. Такой стиль был у Знарка, когда он возглавлял национальную сборную. Думаю, он не поменяет своего стиля игры и сейчас.



В этом матче преимуществом будет владеть «Локомотив», так как ярославцы играют дома, да и мои симпатии на стороне «Локомотива», так как я всегда его поддерживаю. Команда Мактавиша должна хорошо начать сезон, хотя «Спартак» с новым главным тренером Олегом Знарком будет очень серьезным соперником. Поставлю на то, что «Локомотив» в этом матче одержит победу в основное время», — сказал Вуйтек.



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