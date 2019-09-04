Берреттини — Монфис: прогноз Анны Чакветадзе на 1/4 финала US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Маттео Берреттини — Гаэль Монфис в четвертьфинале US Open, который проходит в Нью-Йорке.



Cтавка: Берреттини выиграет минимум 2 сета за 1.76.



«Очень высокий уровень игры показал Маттео Берреттини в игре с Андреем Рублевым. Итальянец постоянно атаковал, играл очень мощно. Мяч после его ударов летел с невероятной скоростью. Честно говоря, хотелось более серьезной борьбы, чтобы Андрей включился. Но итальянец толком не дал ему сделать этого. Берреттини хорошо подавал и агрессивно играл и справа, и слева. Видно, что он уверен в себе и может показывать высокий уровень на протяжении всего матча.



Но и Монфис сейчас на кураже. Но нужно отметить, что ему очень повезло со жребием. Единственный соперник, который мог доставить ему проблемы, это Денис Шаповалов. Он их и доставил, проиграв в пяти сетах. В остальном француз получал очень легких оппонентов. Играть с Андухаром в четвертом круге US Open — это сказка.



Поэтому, я думаю, что Берреттини, играя в своей атакующей манере, жестко пробивая, постоянно нагнетая темп, может быть опасен для Монфиса. Не исключаю, что он и выиграть способен. Поэтому предположу, что итальянец минимум два сета возьмет» — сказала Чакветадзе.



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