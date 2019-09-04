Шварцман — Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на 1/4 финала US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Диего Шварцман — Рафаэль Надаль в четвертьфинале US Open, который проходит в Нью-Йорке.



Cтавка: минимум 32 гейма в матче за 1.87.



«Несколько раз я видела матчи между Надалем и Шварцманом, во всех победил Рафаэль, но очень много раз ему было некомфортно играть со Шварцманом. Некоторые снисходительно относятся к аргентинцу из-за его маленького роста, но играет он очень здорово, причем не только на грунте. Он и на траве в этом году был неплох, и здесь уже в четвертьфинале, обыграл Сашу Зверева. За последние пару лет очень серьезно добавил в плане подачи Шварцман, и с ним стало еще сложнее.



Конечно, вряд ли удастся Диего обыграть Рафу Надаля, хотя и в победу Димитрова над Федерером никто не верил. Но затянуть матч Шварцман способен: он очень быстр, здорово двигается, успевает хорошо подходить к мячу. Шварцман достаточно изобретателен, выбирает разные направления, может укоротить. Мне кажется, здесь Рафе будет даже сложнее, чем с прямолинейным Чиличем. Поэтому поставлю на то, что будет сыграно больше 31,5 гейма», — сказала Чакветадзе.



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