Эксперты: Хабиб может обплевать Порье

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой против американца Дастина Порье. Поединок начнётся ориентировочно в 23:00 мск. Букмекеры принимают ставки на то, что один из спортсменов плюнет в соперника во время боя.



Поставить на то, что такое событие случится, можно с коэффициентом 11.0. Это соответствует вероятности 9%.



Хабиб провёл свой предыдущий бой почти год назад, 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в поединке за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла грандиозная драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев.



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Хабиб снова не сделает вес? Эксперты в полном неадеквате Самые дикие ставки на бой Нурмагомедов – Порье. Можно проверить коэффициент 250.0.