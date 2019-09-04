Эксперты: Хабиб может обплевать Порье
7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой против американца Дастина Порье. Поединок начнётся ориентировочно в 23:00 мск. Букмекеры принимают ставки на то, что один из спортсменов плюнет в соперника во время боя.
Поставить на то, что такое событие случится, можно с коэффициентом 11.0. Это соответствует вероятности 9%.
Хабиб провёл свой предыдущий бой почти год назад, 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в поединке за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла грандиозная драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев.
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Хабиб снова не сделает вес? Эксперты в полном неадеквате
Самые дикие ставки на бой Нурмагомедов – Порье. Можно проверить коэффициент 250.0.
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