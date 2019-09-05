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Армения — Италия: прогноз Константина Генича на матч отбора Евро-2020

Армения — Италия: прогноз Константина Генича на матч отбора Евро-2020
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Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Армения — Италия в квалификации Евро-2020.

Ставка: Италия выиграет и не пропустит за 1.90.

«После клубных дел переключаемся на игры сборных. Начинаем с поездки в Ереван. Армения будет принимать Италию. Понятно, что итальянцы однозначные фавориты в этой группе. Остальные будут вести борьбу за второе место.

Итальянцы не теряли очков, пропустили лишь один мяч в четырех встречах — от Эдина Джеко из сборной Боснии и Герцеговины.

Армяне после двух поражений на старте вселили надежду в сердца своих болельщиков, одержав две победы. Были обыграны Лихтенштейн, и что особенно важно, Греция, причем на выезде, там армяне забили трижды.

Но против такого соперника, как Италия, будет намного сложнее армянам. У Роберто Манчини есть кадровые проблемы. Кьеллини выбыл на долгий срок. Но итальянцы умеют играть прагматично, на результат. Думаю, найдет Манчини варианты, как заменить Кьеллини в центре обороны. Во всем остальном у итальянцев полный порядок — новая свежая команда, лихая, с хорошим подбором игроков и в середине поля, и в атаке.

Я думаю, Италия выиграет и спокойненько будет готовиться к матчу в Финляндии против второй команды этой группы. Тот матч будет даже поважнее.

Основная ставка — «Италия выиграет и не пропустит». Коэффициент — 1,9. И также рассмотрел бы мультисчет «1:0, 2:0 или 3:0 в пользу Италии» за 2,28», — сказал Генич.

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