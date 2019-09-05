Хабиб — Порье, дата боя и самые неожиданные ставки

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой против американца Дастина Порье. Поединок начнётся ориентировочно в 23:00 мск. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на Первом канале.



По прогнозам букмекеров Нурмагомедов — фаворит поединка. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.22. Это соответствует вероятности 78%. Сделать ставку на триумф Порье можно за 4.30 (21%). Вероятность ничейного исхода эксперты оценили коэффициентом 66.0 (1%).



Букмекеры предлагают также ряд неожиданных ставок на бой. Так, например, Поставить на то, что Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроят потасовку до, во время или после боя с Порье, можно с коэффициентом 8.0. Это соответствует вероятности 12%. За 2.0 (50%) можно сделать ставку на то, что Хабиб после боя скажет что-нибудь о Макгрегоре.



Можно сделать ставку и на то, что один из бойцов плюнет в соперника во время боя. Поставить на то, что такое событие случится, можно с коэффициентом 11.0. Это соответствует вероятности 9%.

Хабиб снова не сделает вес? Эксперты в полном неадеквате Самые дикие ставки на бой Нурмагомедов – Порье. Можно проверить коэффициент 250.0.