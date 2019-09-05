С.Уильямс – Свитолина: прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Серена Уильямс – Элина Свитолина в полуфинале US Open.



Ставка: победа Уильямс в двух сетах за 1.77.



«Очень сложно, как обычно, предсказывать матчи с участием Уильямс. Все знают, как она может играть, но в последнее время Серена нестабильна. Даже не сколько в своей игре, сколько в эмоциях. Очень хочется ей выиграть еще один титул, но пока не удается это сделать. Особенная нервозность, такой себе пик, приходится на финалы.



Со Свитолиной они встречаются чуть раньше, что может быть даже хуже для Свитолиной. Кажется, что сейчас Серена все же сыграет в свою игру. Все зависит от нее. Свитолина хоть и хороша, но она играет в оборонительном и контратакующем стиле. У нее не такая сильная подача. Если Серена будет подавать первым мячом и попадать с задней линии, то у Свитолиной будет мало шансов. Если Серена будет ошибаться, то шансы появятся у любого.



Тем не менее, я думаю, что на этот полуфинал Серена настроится и выиграет его в двух сетах», — сказала Чакветадзе.



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