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Армения – Италия: прогноз Игоря Кытманова на отборочную игру Евро-2020

Армения – Италия: прогноз Игоря Кытманова на отборочную игру Евро-2020
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Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 5-го тура квалификации Евро-2020 Армения – Италия.

Ставка: победа Италии и минимум 3 мяча в матче за 1.60.

«Сборная Италии отправляется в Армению в хорошем настроении, четыре победы подряд в отборочном цикле этому способствуют. Да, перед этим матчем есть проблемы, итальянцы останутся без Джорджо Кьеллини, но оборона во главе с Лео Бонуччи и Алессио Романьоли будет крепким орешком для армян.

В свою очередь, и сборная Армении пропускает довольно много. Я напомню, что эта команда неожиданно обыграла на выезде сборную Греции 3:2, и этот результат позволил армянам подняться на третье место в таблице. Что, впрочем, не делает их фаворитами в игре с Италией.

На победу Италии дают мало, даже с форой. В текущей квалификации итальянцы забивали своим соперникам минимум два мяча. Так что я бы предпочел здесь такую ставку: победа гостей плюс тотал больше 2,5 гола», — сказал Кытманов.

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