Аргентина – Чили: прогноз Жорди Гратакоса на товарищеский матч

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на товарищеский матч Аргентина – Чили, который состоится в ночь с 5 на 6 сентября мск в Лос-Анджелесе.



Ставка: ничья за 3.25.



«Этот товарищеский матч, уверен, совсем не будет напоминать товарищеский по духу. Когда играют Аргентина и Чили – это всегда сильнейшие эмоции. Между странами много разногласий, а богатая история противостояния сборных заставляет команды бороться за каждый мяч и стараться победить любой ценой.



В последний раз они встречались на Кубке Америки в матче за 3-е место, и встреча получилась скандальной. Месси и Медель получили красные карточки и не смогут выйти на поле в этой игре. У Аргентины не будет еще и Серхио Агуэро и Анхеля Ди Марии. Чили тоже придется сыграть без лидера – Алексиса Санчеса.



Думаю, что, учитывая потери аргентинцев, нейтральную территорию и в целом очень непростые взаимоотношения сборных, силы команд примерно равны. Я бы поставил на ничью как на самый вероятный исход»



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