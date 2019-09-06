Шотландия — Россия: котировки на отборочный матч Евро-2020

Сегодня сборные России и Шотландии сыграют в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу-2020. По оценке букмекеров, Россия — фаворит встречи.
Поставить на победу команды Станислава Черчесова можно с коэффициентом 2.60. Это соответствует вероятности 38%. Шансы хозяев поля эксперты оценили коэффициентом 3.05 (32%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.15 (30%).
Сделать ставку на то, что команды забьют минимум 3 мяча в матче, можно за 2.40. На то, что в игре будет меньше забитых голов, можно сделать ставку за 1.57. На то, что обе команды смогут забить, можно поставить с коэффициентом 1.92. За 1.78 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет гол.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт встречи — ничья 1:1 (коэффициент 7.00).
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