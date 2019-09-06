Букмекеры назвали шансы «Зенита» стать чемпионом РПЛ после освобождения Кокорина

По данным СМИ, суд удовлетворил ходатайство нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Осуждённые выйдут из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу. Букмекеры оценили шансы «Зенита» выиграть РПЛ после освобождения Кокорина.



Шансы подопечных Сергея Семака эксперты оценили коэффициентом 1.75. Это соответствует вероятности 52%. Сам форвард говорил, что готов играть за питерский клуб бесплатно после освобождения. Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня 2019 года. Вероятно, питерцы предложат нападающему новое соглашение.



При этом «Зенит» сможет дозаявить Кокорина вне рамок трансферного окна, поскольку нападающий на данный момент — свободный агент.



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