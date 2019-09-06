Шотландия — Россия: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов сделал прогноз на матч Шотландия — Россия в квалификации Евро-2020.



Ставка: победа России с форой (0) за 1.81.



«На мой взгляд, эта игра ключевая для нашей группы. Почему? Потому что шотландцы крупно уступили в Казахстане на старте турнира. Если они сейчас проиграют домашний матч, то будут отсечены от какой-либо борьбы за путевку на Евро-2020. В то, что за эту путевку будет бороться Казахстан, я не верю. Кипрская сборная, наверное, не самый приятный соперник, но все-таки принято опасаться шотландцев больше.



Ну и для российской команды эта игра определяющая. Выезд в Шотландию, возможная победа там практически откроет дорогу на Евро. Да и ничья станет не самым плохим результатом. Букмекеры, кстати, не сказать, что очень верят в силу российской команды. Но я верю, что проиграть Шотландии мы не должны, какие бы проблемы с составом у нас ни наблюдались. Выберу ставку Россия с форой (0) за 1,81», — сказал Андронов.

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