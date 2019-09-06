Бой Хабиб – Порье, во сколько и на кого ставить 7 сентября

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой против американца Дастина Порье. Поединок начнётся ориентировочно в 23:00 мск.



Подавляющее большинство любителей спорта делает свой выбор в пользу Нурмагомедова, что отчётливо видно по движению котировок. Ещё 5 июня букмекеры предлагали коэффициент 1.29 на победу Хабиба, а виктория Порье шла за 3.62. Сейчас на российского бойца дают 1.23, а в случае успеха американца сыграет ставка за 4.44.



Аналитики и болельщики верят в Нурмагомедова, что приводит к огромному количеству ставок на россиянина и снижению коэффициента на его победу.



Свой предыдущий бой Хабиб провёл 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев.

Хабиб снова не сделает вес? Эксперты в полном неадеквате Самые дикие ставки на бой Нурмагомедов – Порье. Можно проверить коэффициент 250.0.