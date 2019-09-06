Шотландия – Россия: прогноз Валерия Непомнящего на отбор Евро-2020

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на отборочный матч Евро-2020 между сборными Шотландии и России.



Ставка: победа России за 2.90.



»Мы играем в удобное для нас время, и команда должна быть в порядке. Я уже говорил, что когда наша сборная проводит спаренные матчи, первую игру мы всегда играем хуже. Но здесь российская команда должна уже быть в оптимальном состоянии. Если вспомнить первый матч перед чемпионатом мира — 2018, мы увидим, что тогда у нас не было оптимального состава. Черчесов делал замены исходя из того, кто сыграет лучше или хуже в первом тайме. И уже на второй матч получался оптимальный на то время состав. Сейчас же все сборники должны быть в лучшем состоянии. И у Черчесова сейчас есть богатый выбор. Да, сборную покинула группа игроков, но каркас команды все равно есть, и он стабильный. Поэтому я думаю, что в этот раз и первую игру должны хорошо играть.



Шотландия — это команда, которая не представляет сейчас той силы, что была раньше. И по составу, и по уровню игроков. Такая тяжеловесная, медленная, старомодная команда. Мы уже давно смотрели игру Шотландии. И их встречу с Казахстаном, где шотландцы потерпели крупное поражение. Сейчас, конечно, многое изменилось, но все равно я ставлю на победу нашей сборной без сомнений, потому что все-таки Россия и Шотландия — команды разного уровня», — сказал Непомнящий.



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