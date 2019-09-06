Сан-Марино — Бельгия: прогноз Дениса Казанского на встречу отбора Евро-2020

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 5-го тура квалификационной кампании чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино — Бельгия. Встреча начнется 6 сентября в 21:45 мск.



Ставка: победа Бельгии минимум в 6 мячей за 1.68.



«Здесь понятно, что у Бельгии никаких проблем в принципе возникнуть не может. Можно вспомнить, как они сыграли предыдущую встречу – 8:0. Россия победила Сан-Марино со счетом 9:0.



Домашнее поле здесь не сильно изменит шансы Сан-Марино. Чехия выигрывала здесь 6:0, Германия наколотила 8 мячей.



Поэтому я думаю, что и в предстоящей встрече будет избиение хозяев поля. Поэтому я бы здесь ставил на хорошую минусовую фору бельгийцев. Например, вариант Ф2 (-5,5) должен зайти без проблем», — сказал Казанский.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

