Шотландия — Россия: прогноз Игоря Кытманова на отборочный матч Евро-2020

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Игорь Кытманов дал прогноз на матч 5-го тура квалификации Евро-2020 Шотландия — Россия.



Ставка: гол в 1-м тайме за 1.60.



«Пожалуй, очень тяжело судить, в каком состоянии сейчас находится российская сборная. Что касается уровня шотландского футбола, мы прекрасно знаем, что он невысокий. Но Шотландия играет дома, и там команда не проигрывает на протяжении девяти официальных матчей – это команда сугубо домашняя.



И, в общем-то, Россия пропускает довольно часто, причем нередко в начале матча. Напомню, в шести предыдущих матчах россияне пропускали гол в первом тайме.



Ну и, наверное, учитывая, что шотландцы будут давить с самого начала, я бы выбрал такой неплохой вариант: гол в первом тайме. Игра, мне видится, в самом начале будет нервной. Шотландия попытается доказать, что она истинный хозяин поля. А что касается россиян, есть вариант, что команда Черчесова поймает соперника на контратаке.



Кстати, именно такой сценарий был в единственной встрече этих сборных на «Хэмпден Парк» в 1994 году. Тогда именно шотландцы открыли счет первыми, а затем Дмитрий Радченко сравнял счет».

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