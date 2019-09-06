Букмекеры назвали вероятность ничьей по итогам боя Хабиб – Порье
7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой против американца Дастина Порье. Поединок в рамках UFC 242 начнётся ориентировочно в 23:00 мск.
Согласно котировкам букмекеров, существует крошечный шанс на ничейный исход по итогам всего поединка. Если победителя противостояния не удастся выявить и судьи зафиксируют ничью, то сыграет ставка с коэффициентом 51.0. Это примерно 2% вероятности.
Свой предыдущий бой Хабиб провел 6 октября 2018 года в американском Лас-Вегасе. Он победил ирландского атлета Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев.
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Самые дикие ставки на бой Нурмагомедов – Порье. Можно проверить коэффициент 250.0.
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