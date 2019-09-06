Аналитики оценили шансы завершения боя Хабиб – Порье в первом раунде

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой против американца Дастина Порье. Поединок начнётся ориентировочно в 23:00 мск.



По мнению аналитиков, предстоящий поединок имеет вряд ли завершится быстро. Поставить на нокаут или дисквалификацию в первом раунде можно за 10.0 (вероятность 9,3%), а завершение стартового отрезка болевым, удушающим или добровольной сдачей оценивается коэффициентом 9.0 (10,3%).



Экспеты практически не сомневаются в наступлении второго раунда и предлагают на данный вариант крошечный коэффициент 1.17, что соответствует примерно 80,4% вероятности.



Свой предыдущий бой Хабиб провел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев.

Хабиб снова не сделает вес? Эксперты в полном неадеквате Самые дикие ставки на бой Нурмагомедов – Порье. Можно проверить коэффициент 250.0.