Бой Хабиб — Порье в UFC: когда бой по Москве, ставки и коэффициенты

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой с американцем Дастином Порье. Поединок начнётся ориентировочно в 23:00 мск. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на Первом канале.



По прогнозам букмекеров, Нурмагомедов — фаворит поединка. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.23. Это соответствует вероятности 76,9%. Сделать ставку на триумф Порье можно за 4.44 (21,3%). Вероятность ничейного исхода эксперты оценили коэффициентом 51.0 (1,8%).



Предыдущий бой Хабиб провел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев.

Хабиб снова не сделает вес? Эксперты в полном неадеквате Самые дикие ставки на бой Нурмагомедов – Порье. Можно проверить коэффициент 250.0.