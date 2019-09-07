Эксперты: Хабиб должен выйти на бой с Порье в папахе

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой с американцем Дастином Порье. Поединок начнётся ориентировочно в 23:00 мск. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на Первом канале.
Согласно прогнозам аналитиков, Хабиб практически наверняка продолжит соблюдать традицию выхода в октагон в национальном головном уборе. Если Нурмагомедов снова появится в папахе, то сыграет ставка с коэффициентом 1.01 (вероятность 93,3%). Обратный исход оценивается букмекерами коэффициентом 14.0 (6,7%).
Предыдущий бой Хабиб провел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев.
- 7 сентября 2019
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