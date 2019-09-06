Эксперты оценили шансы Слепакова спеть про Мамаева и Кокорина

Суд удовлетворил ходатайство нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Условно-досрочно освободят и брата Кокорина — Кирилла. Осуждённые выйдут из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.



По мнению букмекеров, юморист Семён Слепаков может спеть про Мамаева и Кокорина до наступления 2020 года. Поставить на упомянутый вариант эксперты предлагают с коэффициентом 11.0, что составляет 8,4% вероятности. Обратный исход оценивается коэффициентом 1.01 ( 91,6%). Ранее комик говорил, что не будет сочинять песню про футболистов.



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