Эксперты оценили шансы Слепакова спеть про Мамаева и Кокорина
Суд удовлетворил ходатайство нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Условно-досрочно освободят и брата Кокорина — Кирилла. Осуждённые выйдут из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.
По мнению букмекеров, юморист Семён Слепаков может спеть про Мамаева и Кокорина до наступления 2020 года. Поставить на упомянутый вариант эксперты предлагают с коэффициентом 11.0, что составляет 8,4% вероятности. Обратный исход оценивается коэффициентом 1.01 ( 91,6%). Ранее комик говорил, что не будет сочинять песню про футболистов.
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- 6 сентября 2019
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