Англия — Болгария: прогноз Ильи Казакова на матч отборочного цикла Евро-2020

Футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура отборочного цикла Евро-2020 Англия — Болгария.



Ставка: ИТБ «2,5» гола Англии за 1.62, обе команды забьют за 2.90.



«В этом матче главный фаворит группы играет с главным пока аутсайдером. Англичане, безусловно, не просто сильны, а сильнее на порядок. Хотя болгары в последних матчах гол забивали. Мне кажется, эта ставка — один мяч, отправленный в ворота сборной Англии, — может сыграть и принести вам хорошие деньги. Мой прогноз — один мяч болгар в выездном матче.



Англия, безусловно, выиграет. Коэффициент на ее победу минимальный, но если большой суммой рискнете, то какую-то долю поставленных денег умножите и поставленные средства вернете. Англия забивает регулярно, это одна из самых зрелищных команд на данный момент. Ну и болгары ни разу на выезде не забивали, но вот ставка на их один гол, мне кажется, рисковая, но интересная. Если искать ставку с повышенным коэффициентом на этот матч, то можно рискнуть и поставить на то, что обе команды забьют. Мой прогноз — Англия выиграет, хозяева забьют более 2,5 гола, верховой матч в целом».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.