Франция — Албания: прогноз Михаила Поленова на матч квалификации Евро-2020

Футбольный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 5-го тура отборочного цикла Евро-2020 Франция — Албания.



Ставка: победа Франции с форой -2,5 за 2.06.



«Турнирная ситуация не позволяет обоим коллективам валять дурака, можем стать свидетелями интересного матча. Тем более на одной из крутейших арен во Франции.



Несмотря на то что у сборной Франции есть определенные сложности с составом, мне кажется, они все-таки достаточно локальные. Например, в этом матче точно не сможет принять участие Поль Погба, он получил травму ахилла. Вместо него был вызван молодой Гендузи. Против серьезного соперника такую замену можно было бы считать несостоятельной, но против Албании хватит и этого.



Хотя сборная Албании время от времени, например на Евро 2016 года, произвела впечатление команды довольно крепкой. Тогда за групповой этап они забили всего один мяч, но при этом не позволили поглумиться над собой. С теми же французами они сыграли весьма неплохо, пропустив лишь два гола. А в конце хлопнули дверью, обыграв Румынию со счетом 1:0.



Но французы, которые проиграли в Турции, не имеют права на ошибку и осечки, поэтому сборную Албании должны обыгрывать. Желательно уверенно. Предложил бы задуматься над вариантом победы Франции с форой -2,5. Мне кажется, даже в отсутствие некоторых ведущих игроков французы вполне способны выиграть крупно. А коэффициент на этот исход неплохой».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.