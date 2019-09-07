Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: прогноз Фрэнки Эдгара на бой 7 сентября

Американский боец MMA в полулёгкой весовой категории Фрэнки Эдгар рассказал в прогнозе на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в рамках UFC 242 о том, как Порье может доставить проблем Хабибу. Прогноз опубликован на официальном канале UFC в YouYube. Этот поединок пройдет 7 сентября, в субботу, в Абу-Даби. Начало боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в 23:00 по Москве.
«Это классическое противостояние ударника и борца. И Хабиб (Нурмагомедов), как известно, способен навязывать свою волю оппонентам. Навыки бокса у Дастина (Порье) одни из лучших во всем UFC. Объем ударов, которые он выбрасывает, и то, с каких углов он это делает — все это может доставить проблем Хабибу», — поделился анализом звезда UFC Фрэнки Эдгар.
Телевизионная -трансляция боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье на Первом канале будет доступна читателям Чемпионата. Читайте также прогноз Алексея Махно и прогноз Эдуарда Вартаняна на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
- 7 сентября 2019
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