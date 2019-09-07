Нурмагомедов проведёт бой с Макгрегором в 2019 году – шансы менее 10%

Сегодня, 7 сентября, в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл бой против американца Дастина Порье. В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление соперника и одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.
Эксперты считают, что существуют небольшие шансы проведения очередного боя между Нурмагомедовым и его другим соперником, Макгрегором уже в 2019 году. Поставить на данный вариант в букмекерских конторах можно за 11.0, что соответствует 8,4% вероятности. Противоположный исход оценён аналитиками коэффициентом 1.01 (91,6%).
Нурмагомедов и Макгрегор уже сражались 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Тогда Хабиб победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев.
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