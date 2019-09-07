Хабиб Нурмагомедов – Порье. Обзор прогнозов и ставок экспертов от «Чемпионата»

Сегодня, 7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой с американцем Дастином Порье. Предлагаем скоротать последние часы перед боем, изучая прогнозы экспертов. Тем более, что их мнения разделились.

Ждут победы Хабиба

Россиянин – фаворит боя. Так считают букмекеры. Поставить на успех Хабиба можно с коэффициентом 1.23. Это соответствует вероятности 76,9%. С этим вполне согласен боксер и боец ММА Вячеслав Дацик, по прозвищу «Рыжий Тарзан». Для него в этом поединке все очевидно. Разложил все по полочкам.

«Во-первых, Порье — ударник. Во-вторых, он провел несколько тяжелых боев, которые проиграл. Его по факту пробили. По факту его челюсть пробитая. Боксеры понимают, о чем я говорю. Даже легкие попадания какие-то могут привести… Хабиб навыки бокса тоже какие-то имеет. Понятное дело, 98% Хабиб его быстро и четко порвет», — сказал Дацик.

Впрочем, пару процентов на успех Порье «Рыжий Тарзан» все же оставил, отметив, что попасть точно в челюсть может любой боец.

Солидарен с Дациком Боец ММА Эдуард Вартанян. По его мнению, помешать Нурмагомедову победить может только травма или рассечение.

«Хабиб победит, уверен на 70-80%. По стилистике он очень неудобный для Порье боец, к тому же разные габариты. Будет разница в антропометрии. За Хабиба говорят его феноменальные тайминг и давление. Плюс Нурмагомедов никогда не был в нокдауне, а у Порье нет нокаутирующей мощи. Помешать Хабибу может случай, травма, рассечение, если придётся его снять с боя. Хабиб сильнее во всех аспектах», — отметил Вартанян.

Отар Кушанашвили не просто дал прогноз на победу Хабиба, но и назвал раунд, в котором бой завершится. По мнению шоумена, в третьем раунде Порье поймет, что лучше бы сдох младенцем. Прошелся Отар и по Конору Макгрегору. Надеемся, ему не придется встречаться с Конором на улице.

«Я ничего не знаю о Порье. Кроме того, что это очень крепкий и выносливый паренек, как я образца сорокалетней давности. Порье — человек, который я ценю очень высоко. Повторяю, это очень серьезный соперник. Он мало говорит, но много делает. Но стратегически, взрослый не по годам Хабиб добьет его в третьем раунде. Умнее Хабиба нет бойца, так что для Порье все окрасится в черный цвет, как поется в песне его кумира Филиппа Отаровны Киркорошвили», — заявил Кушанашвили.

За большинство и Валерий Газзаев. Говорит, что точно знает – победа будет за Хабибом.

«Я не думаю, я знаю, что Хабиб выиграет! Да, соперник — парень непростой, но мастерство, честь, воспитание и поддержка целой страны обязательно помогут Нурмагомедову. Симпатии всей России на его стороне!», — заявил Газзаев.

На победу Хабиба ставит и американский боец смешанного стиля Бен Аскрен. По его мнению, россиянин выиграет решением судей.

«Я думаю, что Хабиб Нурмагомедов выиграет. И, скорее всего, решением. Дастина тяжело финишировать, но я думаю, что Хабиб будет контролировать бой своей борьбой», — подчеркнул Аскрен.

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Ждут победы Порье

Но далеко не все так уверены в успехе Хабиба. Часть экспертов ждет сенсации в виде победы Дастина Порье. Кстати, этот исход боя будет идеальным для букмекеров.

Одноклубник Порье Тиаго Сантос уверен, что у американца есть все, чтобы победить Хабиба Нурмагомедова.

«Они оба потрясающие атлеты. Оба очень сильные бойцы. Я буду болеть за Порье, потому что он мой одноклубник, и мы вместе тренируемся. У Порье есть все, чтобы одолеть Хабиба», — сказал Сантос.

Хорхе Масвидаль тоже на стороне Порье, хотя в его прогнозе уверенность совсем не чувствуется.

«Хабиб просто монстр! Он так хорош, у него такая бешеная борьба. Дастин Порье — мой одноклубник. Он тоже активно работает над борьбой. И точно скажу про Дастина: он пёс, он не сдается. Он не знает как сдаваться. Хабибу в прямом смысле придется убить Дастина, чтобы выиграть этот поединок. Порье сможет найти путь к победе. Я не думаю, что он бился с таким жестким псом, как Дастин. Чтобы его одолеть, тебе, Хабиб, придётся убить его», — заявил Масвидаль.

Американский боец ММА Фрэнки Эдгар не стал уверенно заявлять, что Порье победит. Но он предрек Хабибу проблемы.

«Это классическое противостояние ударника и борца. И Хабиб, как известно, способен навязывать свою волю оппонентам. Навыки бокса у Дастина одни из лучших во всем UFC. Объем ударов, которые он выбрасывает, и то, с каких углов он это делает — все это может доставить проблем Хабибу», — подчеркнул Эдгар.

Монсон ждет полный бой

Известный боец Джефф Монсон решил не называть победителя боя. По его мнению, поединок будет близким и продлится все пять раундов.

«Непобежденная дагестанская машина, одержавшая 27 побед подряд. И похоже, что он становится лучше и лучше. Особенность Хабиба, из-за которой очень сложно ставить на его поражение — у него нет удара, у него просто-напросто нет удара. Его подвижность и смена позиций позволяет ему беспрепятственно проводить тейкдауны и выходить из боя целым и невредимым.

В арсенале Дастина Порье очень быстрые руки и очевидная колоссальная мощь нокаутера. У него трехлетняя беспроигрышная серия. Я видел, как он победил всех топовых соперников в своем дивизионе.



Это будет очень близкий, равный поединок. Определенно он продлится все пять раундов. Я ставлю на то, что зрители увидят полный бой», — отметил Монсон.

Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Прогноз: американца ждёт долгая ночь Не удивимся, если единственный план Нурмагомедова на бой сработает в 28-й раз.

А Фергюсон – двойной нокаут!

Если вы доверяете бывшему временному чемпиону UFC Тони Фергюсону, то можете попробовать сделать ставку на двойной нокаут. Коэффициент – 250.0! Выигрыш определенно будет сладким. Впрочем, Тони всегда ждет двойной нокаут.

«Желаю отличного боя Дастину Порье и Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242. Ребята, наслаждайтесь битвой и оставьте немного для меня. Ожидаю двойного нокаута, как и всегда. Не разочаруйте. Один из вас будет следующим. Пришло время почувствовать настоящую чемпионскую мощь!» — написал Фергюсон в своём «твиттере».

Кстати, Фергюсон должен встретиться с победителем боя между Хабибом и Порье. Может, поэтому он и прогнозирует двойной нокаут?

До главного боя UFC 242 осталось совсем немного. Напишите в комментариях, с кем из экспертов вы согласны? А чтобы успеть сделать ставку на бой, воспользуйтесь рейтингом букмекеров «Чемпионата».