Швеция — Норвегия: прогноз Дениса Казанского на отборочный матч Евро-2020

Комментатор Денис Казанский записал прогноз на матч 6-го тура квалификационной кампании чемпионата Европы 2020 года Швеция — Норвегия. Встреча начнётся 8 сентября в 21:45 мск.



Ставка: Норвегия не проиграет за 1.90.



«Думаю, игра получится развесёлая. Обе команды находятся в хорошей форме. Швеция из последних 6 матчей не забила лишь однажды. Точно такой же результат и у Норвегии.



Последние три очные встречи этих сборных закончились ничьей. Особенно здесь, конечно, выделяется последний матч, в котором было 6 забитых мячей. Думаю, прямо сейчас Норвегия и Швеция сопоставимы по уровню. Атака обеих сборных работает исправно.



Что касается ставки, то я бы здесь заиграл «Х2». Думаю, форма норвежской сборной здесь добавляет уверенности», — сказал Казанский.