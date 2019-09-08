Швеция — Норвегия: прогноз Дениса Казанского на отборочный матч Евро-2020

Комментатор Денис Казанский записал прогноз на матч 6-го тура квалификационной кампании чемпионата Европы 2020 года Швеция — Норвегия. Встреча начнётся 8 сентября в 21:45 мск.
Ставка: Норвегия не проиграет за 1.90.
«Думаю, игра получится развесёлая. Обе команды находятся в хорошей форме. Швеция из последних 6 матчей не забила лишь однажды. Точно такой же результат и у Норвегии.
Последние три очные встречи этих сборных закончились ничьей. Особенно здесь, конечно, выделяется последний матч, в котором было 6 забитых мячей. Думаю, прямо сейчас Норвегия и Швеция сопоставимы по уровню. Атака обеих сборных работает исправно.
Что касается ставки, то я бы здесь заиграл «Х2». Думаю, форма норвежской сборной здесь добавляет уверенности», — сказал Казанский.
- 8 сентября 2019
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
02:04
-
01:21
-
01:03
-
00:16
- 7 сентября 2019
-
23:53
-
22:00
-
21:20
-
20:40
-
20:35
-
20:20
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:22
-
19:15