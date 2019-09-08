Эксперты назвали шансы Хабиба против Мейвезера в боксерском бою

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл бой с американцем Дастином Порье. В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление соперника и одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.



Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв.



Букмекеры принимают ставки на возможный бой Хабиба с Флойдом Мейвезером. Предполагается, что он пройдет по правилам бокса. По мнению аналитиков, в этом случае у россиянина практически нет шансов. Поставить на победу Мейвезера в этом возможном поединке можно за 1.04. Это примерно 83% вероятности. Сделать ставку на успех Хабиба можно с коэффициентом 7.0 (14%). На ничейный исход предлагается коэффициент 26.0 (3%).



Ранее эксперты назвали вероятность того, что подобный бой состоится.

Эксперты оценили шансы завершения карьеры Хабибом до конца года