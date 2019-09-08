Эксперты назвали шансы Хабиба против Мейвезера в боксерском бою

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл бой с американцем Дастином Порье. В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление соперника и одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.
Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв.
Букмекеры принимают ставки на возможный бой Хабиба с Флойдом Мейвезером. Предполагается, что он пройдет по правилам бокса. По мнению аналитиков, в этом случае у россиянина практически нет шансов. Поставить на победу Мейвезера в этом возможном поединке можно за 1.04. Это примерно 83% вероятности. Сделать ставку на успех Хабиба можно с коэффициентом 7.0 (14%). На ничейный исход предлагается коэффициент 26.0 (3%).
Ранее эксперты назвали вероятность того, что подобный бой состоится.
- 8 сентября 2019
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
02:04
-
01:21
-
01:03
-
00:16
- 7 сентября 2019
-
23:53
-
22:00
-
21:20
-
20:40
-
20:35
-
20:20
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:22
-
19:15
-
19:08
-
19:00
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15