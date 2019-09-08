Иржи Ярошик дал прогноз на «группу смерти» Лиги чемпионов сезона-2019/20

Экс-футболист ЦСКА, «Челси», «Крыльев Советов» и сборной Чехии Иржи Ярошик дал прогноз на расстановку сил в группе F Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. По мнению чеха, его соотечественники — «Славия» — вряд ли смогут занять даже третье место.



«Я бы хотел, чтобы «Интер» тоже поборолся за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Но думаю, что из этой группы выйдут «Барселона» и «Боруссия». Это очень интересная группа. «Славии» же могу пожелать попробовать занять третье место и выйти в Лигу Европы, но сделать это очень сложная задача в такой группе», — прокомментировал Иржи Ярошик в эфире YouTube-канала «Маза Вишневского».



Ранее бывший чешский футболист дал прогноз на исход чемпионата Испании в сезоне-2019/20, а также на лучшего бомбардира Примеры в текущем первенстве.