Россия — Казахстан: прогноз Константина Генича на матч отбора Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Россия — Казахстан в рамках квалификации Евро-2020.



Ставка: Россия выиграет и не пропустит за 1.80.



«Сборная России героически триумфально съездила в Глазго, где неожиданно, в частности для меня, одержала победу над шотландцами. Честно говоря, я чуть-чуть превознёс возможности нынешней сборной Шотландии. Команда оказалась совсем посредственной, но это ни в коем случае не умаляет заслуг команды Станислава Черчесова, которая забила два гола, а могла гораздо больше. Шотландцы, откровенно говоря, не впечатлили.



Помните, как говорил Константин Зырянов: теперь главное в Калининграде не обо… Сами помните, что говорил Константин Зырянов. Ситуация в группе для сборной России прекрасная. Понятно, что есть однозначный лидер в лице сборной Бельгии, которая идёт без потерь, мы идём вторыми в турнирной таблице. Чтобы упрочить своё положение, нужно сборную Казахстана в Калининграде обыгрывать. Неважно как – крупно или не очень, просто надо победить.



Казахи сыграли вничью со сборной Кипра 1:1. Был равный матч с быстрым голом сборной Казахстана, но уже в первом тайме Кипр отыгрался. Во втором тайме у киприотов было несколько моментов для взятия ворот, но и сборная Казахстана отвечала контратаками.



В этой группе всё предельно понятно – первое место нам вряд ли удастся занять, а второе мы вряд ли упустим. Чтобы всё это узаконить, надо дома, на стадионе, где будет почти аншлаг, порадовать своих болельщиков, чтобы в хорошем настроении переключаться на клубные дела.



Сборная России в Нур-Султане, как вы помните, одержала крупную победу 4:0. Я вполне допускаю, что такой результат может быть и на этот раз. Это команды разного уровня, разного статуса и возможностей. Но я думаю, что Черчесов не допустит шапкозакидательских настроений, будет серьёзный настрой, серьёзная мотивация, плюс подрихтует состав под соперника Станислав Саламович. Я допускаю, что выйдет в основном составе Ахметов, может выйти Черышев вместо Жиркова, вполне допускаю, что может выйти Миранчук, а не Алексей Ионов, потому что мы будем играть в доминирующий футбол, поэтому нужны футболисты, которые умеют играть через пас и индивидуально сильные.



Вариантов много, но первостепенная задача – хорошо сыграть в обороне, постараться сыграть на ноль, что мы сделали в первой игре против сборной Казахстана. Мой прогноз на эту игру – Россия выиграет и не пропустит. Коэффициент на это событие весьма недурной – 1,80. Ближе к матчу, думаю, он будет провисать, поэтому надо успеть поставить.



Я бы, может, ещё порекомендовал поставить на мультисчёт. Он не всегда доезжает, но почему бы не попробовать – 1:0, 2:0, 3:0 в пользу сборной России. Но основное предложение – победа сборной России всухую.



Болеем за сборную России, я отправляюсь комментировать этот матч вместе с Денисом Казанским в Калининград. Надеюсь, что мы обеспечим хорошую позицию в турнирной таблице и хороший результат», — сказал Генич.

Россия – Казахстан. Прогноз: Черчесов гений! Раскатаем «ястребов» одной левой Россия продолжит уничтожение Казахстана, начавшееся в Нур-Султане. Дзюба с компанией снова зажгут.