Шотландия – Бельгия: прогноз Александра Неценко на отбор Евро-2020

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч группы I квалификации чемпионата Европы 2020 Шотландия – Бельгия.
Ставка: Бельгия выиграет минимум в 2 мяча за 2.20.
«Бельгия в настоящий момент возглавляет рейтинг ФИФА, являясь лучшей сборной на планете. Шотландия в последний раз обыгрывала её в 1987 году. Соперники сыграли друг с другом 14 встреч, и в 10 из них успех праздновали бельгийцы (=2-2). В последних четырёх противостояниях Бельгия обыграла Шотландию с сухим счётом. Кроме того, «красные дьяволы» в последних 6 матчах с Шотландией как минимум забивали по 2 гола.
Несмотря на потерю из-за травм братьев Азар, а также Компани и Витселя, Бельгия всё равно считается явным фаворитом встречи против Шотландии, по делу уступившей россиянам у себя дома. В разгроме Сан-Марино не принял участия Лукаку, а Мертенс вышел только на замену во втором тайме. То есть Роберто Мартинес сознательно приберёг их на матч в Глазго.
В первой встрече в квалификации процент владения мячом у Бельгии был 71, а британцы нанесли всего 2 удара в створ. Напомню, что Шотландия не забивала Бельгии с 2001 года. Но у команды Стива Кларка есть удивительная особенность, из-за которой я бы не рискнул ставить обязательно на сухую победу гостей. В 22 домашних матчах кряду в квалификации Евро Шотландия обязательно забивает. Поэтому предпочту просто победу Бельгии с форой 1,5. Даже если фавориты пропустят, у них хватит сил на третий мяч, чтобы окончательно успокоить соперника», — сказал Неценко.
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