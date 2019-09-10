Болгария U21 — Россия U21: прогноз Евгения Ловчева на матч отбора Евро-2021

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч квалификационной кампании чемпионата Европы—2021 (до 21 года) между молодёжными сборными Болгарии и России. Встреча в Болгарии начнётся сегодня, 10 сентября, в 20:30 по московскому времени.



Ставка: ничья за 3.20.



«Прогноз на матч молодёжных сборных Болгария — Россия. Ничья, ничья в первом тайме, и обе забьют. Болгария сейчас лидирует, но команда играла со слабым соперником, а Россия выиграла у Сербии. Думаю, что Болгария на своём поле — это опасно, поэтому предполагаю, что здесь будет ничья, и для нас это будет хорошо», — сказал Ловчев.



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