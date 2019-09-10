Аргентина — Мексика: прогноз Игоря Кытманова на товарищеский матч

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на товарищеский матч Аргентина — Мексика.



Ставка: победа Мексики с форой (0) за 2.19.



«Матч Мексика – Аргентина пройдет в Техасе. Можно сказать, это домашнее поле для мексиканской сборной. Правда, Мексика не выигрывала у Аргентины с 2004 года, когда они одержали победу на Кубке Америки со счетом 1:0.



Вообще, если говорить о личной статистике этих двух сборных, здесь явное преимущество у команды Аргентины. Но мексиканцы выиграли у Соединенных Штатов Америки в последнем товарищеском матче — 3:0. Правда, стоит сделать скидку на то, что два гола Зак Стеффен и защитники сборной США просто принесли в свои ворота, тем не менее Аргентина далеко не в сильнейшем составе.



Да, там есть Пауло Дибала, Родриго де Пауль, Лаутаро Мартинес, Лукас Аларио и другие исполнители, есть дебютанты сборной, такие как Алексис Маккалистер, но нет Лионеля Месси. Аргентине надо доказывать, что они могут играть без Месси, но без него Аргентина играет неудачно.



Так, например, в квалификации чемпионата мира они выиграли лишь один матч и забивали очень мало — меньше гола за матч. Проиграли Эквадору, Парагваю, Боливии, сыграли вничью с Венесуэлой — как раз тогда был уволен Херардо Мартино, нынешний главный тренер сборной Мексики.



Без Месси Аргентина побеждала только такие команды, как Марокко, и другие не высшего эшелона, скажем так.Проиграли тем же испанцам весной 2018 года со счетом 1:6. Так что без Месси это совершенно другая Аргентина.



Мексика при Херардо Мартино еще ни разу не проигрывала: пять побед в пяти товарищеских матчах. Напомню, они стали победителями «Золотого кубка» КОНКАКАФ, одержав победу над таким принципиальным соперником, как сборная США. На «Золотом кубке» КОНКАКАФ у них тоже хорошая статистика: пять побед, одна ничья. Но здесь надо сделать скидку на то, что соперники были не самые статусные.



Что касается Аргентины, то у них потери: не будет Джовани Ло Чельсо, а также центрального защитника Николаса Отаменди, который уже покинул расположение аргентинской сборной. Так что сборная Аргентины станет еще слабее. В связи с этим, несмотря на историю противостояния, я взял бы Мексику с нулём, тем более очень хорошие коэффициенты.



Стоит учитывать, что на сегодняшний день это совсем другая Аргентина, которая сыграла вничью с чилийцами. Ну а для Мексики это будет генеральная репетиция — совсем скоро они уже начнут путь к Золотому кубку КОНКАКАФ 2021 года, к матчам Лиги наций (напомню, этот турнир играется и на других континентах), а также отбора чемпионата мира 2022 года. Так что генеральная репетиция — в Америке, в Техасе. Предполагаю, что они не проиграют команде Аргентины».



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