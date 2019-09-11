США — Франция: прогноз Владимира Гомельского на 1/4 финала ЧМ-2019 по баскетболу

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч 1/4 финала мужского Кубка мира по баскетболу 2019 года США — Франция.
Ставка: победа США минимум в 8 очков за 1.76.
«При всей моей симпатии к сборной Франции и её тренеру Венсану Колле думаю, что французам не удастся обыграть команду США. Сильнейшие игроки Франции — Фурнье, Батюм и де Коло — играют на одной позиции. Если Фурнье и де Коло находятся вместе на площадке, проседает подбор.
Центровой Руди Гобер сильнее своих оппонентов из команды США. Но он является центровым защитного плана. А у тренера сборной США Грега Поповича только для Кембы Уокера нет равноценной замены. Второй разыгрывающий команды Уайт явно уступает в классе.
Зато основная пара защитников Уокер — Митчелл играет не только результативно, но ещё и красиво. Обратил бы ваше внимание на то, как вносят свой вклад в победы команды маленькие форварды Барнс и Миддлтон. Эта замена сразу вносит другой рисунок в действия американцев. И неизвестно, кто из них полезнее.
Прогноз: победа США с преимуществом не менее 8 очков. Общий тотал не менее 168 очков», — сказал Гомельский.
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