США — Франция: прогноз Владимира Гомельского на 1/4 финала ЧМ-2019 по баскетболу

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч 1/4 финала мужского Кубка мира по баскетболу 2019 года США — Франция.



Ставка: победа США минимум в 8 очков за 1.76.



«При всей моей симпатии к сборной Франции и её тренеру Венсану Колле думаю, что французам не удастся обыграть команду США. Сильнейшие игроки Франции — Фурнье, Батюм и де Коло — играют на одной позиции. Если Фурнье и де Коло находятся вместе на площадке, проседает подбор.



Центровой Руди Гобер сильнее своих оппонентов из команды США. Но он является центровым защитного плана. А у тренера сборной США Грега Поповича только для Кембы Уокера нет равноценной замены. Второй разыгрывающий команды Уайт явно уступает в классе.



Зато основная пара защитников Уокер — Митчелл играет не только результативно, но ещё и красиво. Обратил бы ваше внимание на то, как вносят свой вклад в победы команды маленькие форварды Барнс и Миддлтон. Эта замена сразу вносит другой рисунок в действия американцев. И неизвестно, кто из них полезнее.



Прогноз: победа США с преимуществом не менее 8 очков. Общий тотал не менее 168 очков», — сказал Гомельский.

США – Франция. Прогноз: экс-игрок ЦСКА поставит на колени звёзд НБА Гамбургеры и кола? Гобер и де Коло! Французы устроят ад американцам на ЧМ по баскетболу.