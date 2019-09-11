«Адмирал» — «Трактор»: прогноз Алексея Лазаренко на матч КХЛ

Экс-нападающий сборной Украины, выступавший в чемпионате России за столичные клубы «Спартак» и «Крылья Советов», а также за хабаровский «Амур» Алексей Лазаренко дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Трактор».



Cтавка: ничья в основное время за 3.65.



«Адмирал» своей игрой пока срамит скептиков, которые предрекали клубу бесславный сезон и незавидную участь аутсайдера, — повержены неслабый «Барыс», причём в гостях, и видоизменённый Петером Скудрой «Трактор». Обе победы, что называется, по игре.



Вообще, для дальневосточных команд, пока они свежие, начало чемпионата всегда складывается неплохо, потом накапливается усталость и начинается падение в таблице. Дальневосточники выглядят «голодными до побед» и каждый участок площадки отрабатывают от и до — самоотверженно и с сумасшедшей отдачей.



«Трактор» же имеет в своём активе неплохой матч против СКА, но объективно игра уральцев пока оставляет желать лучшего. Неслучайно у уральцев уже три поражения. Видно, что игроки ещё не совсем подстроились под стиль Скудры, хотя определённые проблески в игре есть, и видно, что потенциал у команды имеется.



Команды будут играть второй день подряд. После поражения накануне «Трактор» выйдет заряженным на результат, игра будет упорная. Думаю, что дело дойдёт до овертайма. Рискну поставить на ничью по итогам 60 минут игры», — сказал Лазаренко.



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