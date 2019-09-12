Турция — Россия: прогноз Александра Аксенова на матч ЧЕ-2019 по волейболу

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на матч группы C мужского чемпионата Европы по волейболу Турция — Россия.



Ставка: Россия наберёт меньше 76 очков за 1.90.



«Сборная России проводит очередной хороший сезон: позади два турнира, Лига наций и олимпийский отбор, где российские игроки были вне конкуренции. Очевидно, что и на чемпионате Европы наши ребята будут входить в число явных претендентов; в статусе, кстати говоря, действующего победителя континентального турнира.



Если оценивать нашу подгруппу, то, пожалуй, только Словения способна создать более или менее ощутимые трудности, во что всё-таки верится с трудом. Остальные соперники — а это Турция, Беларусь, Финляндия и Северная Македония — это отменная возможность спокойно войти в турнир и постепенно набирать игровую форму.



Наш первый оппонент — команда Турции, в составе которой можно выделить некоторых игроков, например связующего Арслана Экши, который выступал за новосибирский «Локомотив». В остальном это явный аутсайдер, в игре с которым у российской сборной не будет никаких проблем. В нашей команде хорошо понимают важность первого матча, а если учесть максимализм главного тренера Туомаса Саммельвуо, можно не сомневаться, что будет быстрая и убедительная победа.



Потому мой прогноз на игру Россия — Турция — победа наших со счётом 3:0 и тотал меньше по набранным очкам. Очень удивлюсь, если турки возьмут хотя бы сет», — сказал Аксенов.

Россия – Турция. Прогноз: уверенно, но без унижений Россия стартует с победы на ЧЕ-2019. Но будет непросто.