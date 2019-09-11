Россия – Турция. Прогноз: уверенно, но без унижений

12 сентября мужская сборная России по волейболу начнёт свой турнирный путь на ЧЕ-2019. Стартовый соперник команды Туомаса Саммельвуо – команда Турции. Игра начнётся в 15:30 мск. Россия, конечно, выиграет, но эта победа не будет похожа на избиение младенцев.

Анализ матча Россия – Турция (12.09.2019)

Сборная России готова защищать свой титул. Надо сказать, что за два года в команде поменялось многое. И тренерский штаб (Саммельвуо вместо Шляпникова), и ровно половина команды, и атмосфера, и принципы. Если при Шляпникове в почете была армейская дисциплина, то сейчас всё строится на доверии и профессионализме. Что ж, это работает.

По сравнению с успешным олимпийским отбором в команде две замены. Попытались усилить линию доигровки: Фёдор Воронков, конечно, талантлив, но пока не готов стабильно помогать команде, поэтому Саммельвуо вызвал в команду Антона Карпухова. Игрок, с одной стороны, хорошо знакомый тренеру по совместной работе в «Кузбассе», а с другой – уже не новичок в сборной.

Вторая замена на позиции либеро – вместо Романа Мартынюка на Европу поехал Евгений Андреев. И здесь всё логично: Мартынюк проиграл конкуренцию Валентину Голубеву, а Андреев должен был получить свой шанс ещё раньше. Помешала травма.

На групповом этапе проблем у россиян возникнуть не должно, как и у всех топовых сборных. Но первый соперник мог быть и попроще. Турция – очень приличная команда.

Собственно, свой уровень турки показывали в Евролиге и на Challenger Cup, где, правда, не смогли завоевать право сыграть в Лиге наций. Важный момент: тот турнир проходил на той же арене, что и матчи ЧЕ-2019. Поэтому здесь у соперника будет небольшое преимущество.

У этой команды есть два приличных диагональных: Метин Той и Адис Лагумджия, есть опытный доигровщик Бурутай Субаши. Много молодых ребят, которые ещё не на пике своего развития, но уже вполне конкурентоспособны. Дирижирует игрой хорошо знакомый российским болельщикам Арслан Экши. В общем, соперник для первого матча на турнире мог быть и попроще, та же Северная Македония, например.

Конечно, Россия выиграет. Максимум, на который могут рассчитывать турки, это одна партия. Но говорить о выносе соперника здесь не стоит. У Турции очень приличная команда, которая претендует на попадание в плей-офф.

Ставки на матч Россия – Турция (12.09.2019)

На победу России дают 1.05, а на успех в трех сетах – 1.54. В принципе, адекватные цифры, поэтому можно остановиться именно на таком счете. Но мы предлагаем сыграть победу России с форой по очкам. Правда, взять стоит здесь не (-16.5), которую предлагают как основную, а цифры пониже. (-14.5) за 1.60 подойдёт. Россия не играла товарищеских матчей, поэтому первая встреча будет использована для того, чтобы вкатиться в ритм. Ну и зал — пары тренировок в нём однозначно не хватит, чтобы начать подавать сильно и точно.

Ставка: победа России с форой (-14.5) за 1.60.

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