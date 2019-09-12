Эксперты назвали шансы Ковальчука стать капитаном «Лос-Анджелеса»

Первый сезон после возвращения в НХЛ стал для Ильи Ковальчука полным кошмаром. Его клуб — «Лос-Анджелес Кингз» — не попал в плей-офф, а российский форвард ближе к концу сезона вошёл в конфликт с главным тренером Уилли Дежарденом и перестал попадать в состав. В итоге в 64 матчах сезона Ковальчук набрал 34 (16+18) очка.
В новом сезоне «короли» будут выступать под руководством нового тренера. Им стал канадец Тодд Макклелан. Букмекеры оценили шансы того, что Ковальчук станет капитаном команды в сезоне-2019/20.
Поставить на то, что россиянин станет капитаном команды, можно с коэффициентом 31.0. Это примерно 3% вероятности.
Кроме того букмекеры предлагают линию на то, наберёт ли Ковальчук больше 40 очков в новом сезоне. Поставить на то, что нападающему покорится эта отметка, можно с коэффициентом 1.70 (58%). Сделать ставку на то, что россиянин не дотянется до 40 очков, можно за 2.15 (42%).
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