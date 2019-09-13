СКА — ЦСКА: котировки на матч регулярного чемпионата КХЛ

Сегодня, 13 сентября, в матче регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге встретятся СКА и ЦСКА. По оценке букмекеров, шансы команд практически равны



Поставить на победу СКА в основное время матча можно с коэффициентом 2.40 (вероятность 39%). Сделать ставку на москвичей можно за 2.65 (36%). На ничейный исход матча предлагается коэффициент 3.85 (25%).



Шансы СКА победить с учетом овертайма эксперты оценили коэффициентом 1.83 (51%). На ЦСКА можно поставить за 1.97 (49%).



Сделать ставку на то, что в матче будет заброшено как минимум 5 шайб, можно с коэффициентом 2.15. За 1.7 можно поставить на то, что команды забросят меньше 5 шайб.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча, — ничья 2:2 (коэффициент 9.00).

СКА — ЦСКА. Прогноз: Кудашов и Никитин не станут торопиться ЦСКА уступил в Нижнем Новгороде, матч со СКА – прекрасный шанс исправиться.