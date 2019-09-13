«Адмирал» — «Барыс»: прогноз Андрея Сидоренко на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной Беларуси, челябинского «Трактора», московского «Спартака» и минского «Динамо» Андрей Сидоренко дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Барыс».



Ставка: ничья за 4.00.



«Барыс» довольно сильно перетряхнул состав. Команда на выезде из трёх матчей выиграла три. Команда из Нур-Султана играет от первой и до последней секунды. Действует с огромным желанием и хорошим движением. Да, где-то страдает качество игры, но команда выиграла последние два матча на выезде и с «Адмиралом» завершает серию.



На старте чемпионата «Барыс» уступил дома «Адмиралу». Дальневосточники в этом сезоне укрепили состав и пригласили на ключевые позиции легионеров. Дома «Адмирал» играет очень активно, навязывает борьбу по всей площадке, но при этом неоправданно удаляется, что иногда использует соперник.



В этом матче небольшое преимущество отдаю гостям, но не исключаю вероятности овертайма. Хватил ли сил у «Барыса» на весь матч, сложно сказать. На мой взгляд, исход решит игра вратарей и действия команд при игре в неравных составах. Рискну поставить на овертайм», — сказал Сидоренко.

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