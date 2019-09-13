«Ак Барс» – «Металлург»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Металлург».



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.15.



«Хотя матч пройдёт в Казани, я думаю, новый главный тренер Илья Воробьёв сможет набрать очки в этой игре. Возможно, будет ничья, а в итоге победит всё равно «Металлург». Конечно, он не явный фаворит, матч больше ничейный, но чуть-чуть для меня сильнее Магнитогорск. В этом матче я бы не сказал, что будет забито много шайб. Возможно, основное время закончится со счётом 2:2.



Игроки «Металлурга» из-за смены главного тренера будут действовать очень внимательно, они будут стремиться показать, что прогрессируют и улучшают свою игру. Для Магнитогорска это будет важная игра.



На старте сезона «Металлург» возглавлял Йозеф Яндач, но его отправили в отставку после трёх матчей сезона. Я думаю, что это немного несерьёзное решение руководства магнитогорского клуба, но с другой стороны, они не хотели ждать, и им нужно было улучшать результаты. Также был свободен Илья Воробьёв, и они решили пойти на смену тренера. Если бы Воробьёв работал в каком-нибудь клубе, то, думаю, Яндач по-прежнему был бы главным тренером «Металлурга».



«Ак Барс» неплохо начал сезон, одержав две победы в трёх матчах, в которых были обыграны «Йокерит» (5:2) и «Сочи» (6:3). Я считаю их одними из фаворитов на Востоке наряду с «Металлургом», «Автомобилистом» и «Авангардом», — сказал Вуйтек.

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