«Ак Барс» — «Металлург Мг». Прогноз: Азеведу передаст привет Кошечкину

Встреча в Казани станет для «лис» третьей выездной за пять суток.

13 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани встретится с «Металлургом». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам льда: поставить на победу «барсов» в основное время можно с коэффициентом 2.00.

Анализ матча «Ак Барс» — «Металлург» Мг (13.09.2019)

Волею календаря «Ак Барс» не играл аж с 7 сентября, то есть отдыхал почти неделю. В большинстве случаев такие мини-каникулы по ходу плотного регулярного чемпионата – это настоящий подарок судьбы. Шанс перевести дух, зализать раны, собраться с силами и вновь выйти на «тропу войны».

Однако в данных условиях эта пауза рискует пойти команде во вред. Сыграны только три матча – на старте сезона этого достаточно, чтобы выйти из-под нагрузок и разбегаться. Но говорить о какой-то серьёзной усталости, разумеется, не приходится. Лишние 2-3 дня отдыха сильно пригодились бы позже.

Кроме того, казанцы действительно здорово вкатились в регулярку. Сперва в близкой встрече уступили ЦСКА – вели со счётом 2:1, но захлебнулись удалениями, пропустили в меньшинстве дважды за последние 10 минут и остались ни с чем. Затем хлопнули «Йокерит» (5:2 при полном преимуществе) и «Сочи» (три шайбы к четвёртой минуте и итоговые 6:3).

При этом все матчи были гостевыми, а уровень соперников выглядел серьёзно. Иными словами, необязательная пауза перед домашней серией рискует лишить подопечных Дмитрия Квартальнова набранного хода. После шести суток без игровой практики может потребоваться время на раскачку.

Тем временем «Металлург» после смены тренера набрал одно очко в двух поединках и приблизился ко дну Восточной конференции. Ниже находится только несчастный «Амур» с одним баллом. В обоих случаях было много удалений и очевидные слабости с движением – команда выглядит тяжеловато.

Илья Воробьёв на пресс-конференциях не стесняясь бомбит своего предшественника за слабую функциональную готовность хоккеистов. Также нужно учитывать, что встреча в Казани станет для «лис» третьей выездной за пять суток. То есть «выиграть конёк» им вряд ли удастся.

В такой ситуации логичнее отталкиваться от хозяев. ИТБ 2,5 шайбы «Ак Барса» за 1.81 смотрится нормально. Также стоит проверить ТБ 1,5 шайбы в большинстве за 2.30. Судьи на старте сезона не стесняются выписывать удаления, а у соперников хватает мастеров по реализации лишнего.

Заключительный вариант – ТБ 0,5 очка Джастина Азеведу за 1.72. У канадца хороший айстайм, крепкие партнёры и все возможности набирать очки в большинстве. Коэффициент кажется завышенным. Альтернативное предложение – ТБ 0,5 очка Даниса Зарипова за 2.30, ветеран любит передавать привет бывшим командам.

Ставки на матч «Ак Барс» — «Металлург Мг»

Казанцы мощно начали сезон, а вот «Металлург» после смены тренера набрал всего одно очко в двух поединках. Илья Воробьёв на пресс-конференциях не стесняясь бомбит своего предшественника за слабую функциональную готовность хоккеистов. Плюс встреча в Казани станет для «лис» третьей выездной за пять суток. То есть «выиграть конёк» им вряд ли удастся.

Ставка №1: ИТБ 2,5 шайбы «Ак Барса» за 1.81.

Ставка №2: ТБ 1,5 шайбы в большинстве за 2.30.

Ставка №3: ТБ 0,5 очка Джастина Азеведу за 1.72.