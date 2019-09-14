«Спартак» — «Урал»: прогноз Эльвина Керимова на матч 9-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Спартак» — «Урал».



Ставка: тотал голов в игре меньше (3) за 1.56.



«Спартаку» нужна была пауза, чтобы перевести дух и дать новичкам лучше познакомиться с партнерами и идеями тренерского штаба. На паузу красно-белые уходили после неудачи в матче с «Зенитом».



«Урал» тоже перед паузой очки потерял, проиграв дома «Краснодару». Уральцы пока хуже всех в лиге защищаются: в 8 турах пропустили 18 мячей (в двух выездных матчах — шесть). Но забили при этом больше «Спартака»: 14 голов против 10 у москвичей. Уральцы играют весело.



А красно-белые испытывают серьезные трудности дома: в 4 встречах на «Открытие Арене» команда Кононова забила лишь 3 мяча, в двух матчах так и не сумев распечатать ворота соперника. Проблемы москвичей в позиционном нападении связаны в том числе с не лучшим использованием центрфорварда Понсе, который на днях оформил хет-трик за аргентинскую молодежку.



Думаю, решить все свои вопросы хозяева в одночасье не смогут, их ждет тяжелый матч. Кстати, в 15 последних матчах «Спартака» с «Уралом» команды не забивали больше трех мячей, а в 13 из них не забивали больше двух. Поставлю на тотал голов в игре меньше 3 за 1,56».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.